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Экономика 25 марта 2024 11:51

Глава Минфина РТ: В местные бюджеты за 2 месяца поступило 10,7 млрд доходов

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За 2 месяца 2024 года в местные бюджеты поступили налоговые и неналоговые доходы в объеме 10,7 млрд. рублей. Об этом сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, подчеркнув, что динамика поступлений положительная.

По его словам, имеется тенденция к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по налоговым и неналоговым доходам в целом и по отдельным налогам.

Как сообщает пресс-служба Минфина РТ, поступившие за январь-февраль доходы обеспечили выполнение расходных обязательств бюджетов.

«В полном объеме и своевременно произведены все социально значимые расходы, своевременно выплачена зарплата, оплачены коммунальные услуги, профинансированы запланированные первоочередные расходы», – говорится в сообщении.

Гайзатуллин добавил, в течение года может возникнуть напряженность в стабильном поступлении доходов. Чтобы сбалансировать бюджеты, нужно, по его мнению, обеспечить максимальную мобилизацию налогов с одновременным экономным и бережливым расходованием бюджетных средств.

#Минфин РТ #Доходы
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