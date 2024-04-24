Глава Минфина РТ сказал, что нужно для сбалансированности бюджетов

Глава Минфина Республики Татарстан Радик Гайзатуллин заявил, что для сбалансирования бюджетов надо максимально мобилизовать налоги.

«Хочу сказать, что в целом постановка задач на 2024 год должна учитывать текущую ситуацию. Как я уже говорил, в течение года может возникнуть напряженность в стабильном поступлении доходов. В связи с этим для сбалансированности бюджетов необходимо обеспечить максимальную мобилизацию налогов», - цитирует Гайзатуллина газета «Республика Татарстан».

Спикер также отметил, что одновременно с «мобилизацией» надо экономно и тратить деньги из бюджета. Еще одна важная задача на 2024 год – своевременно и качественно формировать бюджет на 2025–2027 годы.