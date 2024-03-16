Глава Минфина РТ: Мы должны проголосовать за наше будущее

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин принял участие в голосовании на выборах Президента России на участке №42, организованном в первом здании КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева.

«Выборы являются важнейшим политическим событием в жизни нашей страны. Мы выбираем Президента России на ближайшие шесть лет. Это должен быть сильный лидер, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие», — уверен глава Минфина РТ.

«Сделать выбор — значит взять на себя ответственность. И сегодня мы должны проголосовать за наше будущее», — добавил Радик Гайзатуллин.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).