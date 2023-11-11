Глава Минэнерго Украины пообещал ответить на удары по энергообъектам тем же

Киев готов атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если предстоящей зимой Москва усилит удары по украинской энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в США, пишет издание Politico.

Журналисты поинтересовались у чиновника, может ли Украина атаковать объекты нефтегазового сектора, на что тот ответил: «Это было бы только справедливо. <…> мы бы ответили тем же подходом, атаковав их (России — прим. Т-и) энергетическую инфраструктуру».

При этом украинский министр усомнился в способности подобных атак вызвать рост мировых цен на газ и нефть. «<…> это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится», — сказал он.

Галущенко пояснил, что не имеет отношения к Вооруженным силам Украины и во время визита в США не обсуждал гипотетические атаки объектов в РФ. Вместе с тем он упомянул, что входит в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В конце октября Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об ответе на зимние атаки России по инфраструктурным объектам. «В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать», — подчеркнул он.

Позднее украинский бригадный генерал Сергей Баранов (начальник воинской части, отвечающей за операции БПЛА) рассказал, что Киев ожидает многочисленных ударов по энергетической инфраструктуре зимой и сам готовит «крупное наступление дронов» на цели в Крыму и других регионах РФ.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.