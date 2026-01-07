Глава Минэнерго США заявил о готовности страны увеличить поставки газа в Европу

Соединенные Штаты готовы значительно увеличить поставки природного газа в Европу и при необходимости удвоить объемы экспорта, задействовав дополнительные буровые мощности. Об этом заявил глава министерства энергетики США Крис Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, передает «РИА Новости».

По его словам, для удвоения экспорта потребуется запуск еще 10-15 буровых установок, что, по его оценке, полностью осуществимо.

В настоящее время в США работает около 120 газовых буровых установок, и страна уже является крупнейшим экспортером природного газа в мире.

Райт подчеркнул, что природный газ остается ключевым ресурсом для экономики США, обеспечивая работу дата-центров, промышленности, химического и энергоемкого производства. Он отметил, что внутреннее потребление газа будет расти параллельно с экспортом, отражая процесс реиндустриализации страны.