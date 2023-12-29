Глава Минэнерго РФ: Ожидаемый объем добытой нефти может составить 523 млн тонн

Объем добытой в РФ нефти в 2023 году может составить около 523 млн тонн или чуть поменьше. Такой прогноз дал министр энергетики Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

Спикер отметил, что в этом году в стране добыли на 2% меньше «черного золота», чем в 2022-м. Отметим, что по итогам прошлого года в России было добыто 535 млн тонн нефти.

Напомним, с весны 2023-го Россия, как и ряд других стран ОПЕК+, добровольно сокращает добычу нефти. Так, по сравнению со средними значениями в феврале РФ сокращает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. К слову, общий объем таких сокращений от всех стран ОПЕК+ составил 1,66 млн баррелей в сутки.