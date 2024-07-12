Глава Минэнерго РФ Цивилев на Нефтяном саммите: «Будем готовить стратегию до 2100 года»

Нефтяной саммит Татарстана прошел сегодня в альметьевской Высшей школе нефти Фото: t.me/tatneft_telegram

Развитие отрасли на 25 лет вперед

Нефтяной саммит Татарстана в этом году юбилейный – он проводился в 20-й раз. Центральной темой обсуждения стало устойчивое развитие отрасли в России на ближайшие 25 лет вперед.

Пленарная дискуссия началась с опроса всех присутствующих – какое направление, по их мнению, самое важное в развитии топливно-энергетического комплекса России. Тремя самыми популярными стали:

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; Развитие технологий и оборудования для добычи и переработки ископаемых; Развитие человеческого потенциала.

«Главное – люди»

Однако спикеры дискуссии единогласно не согласились с таким распределением, поставив во главу списка развитие человеческого потенциала.

Рустам Минниханов привел в пример начало развития нефтеперерабатывающей отрасли в республике, когда были попытки построить нефтеперерабатывающий комплекс с привлечением иностранных компаний Фото: rais.tatarstan.ru

«Вопрос кадров самый главный. У нас были разные периоды работы, и в 90-е годы нам казалось, что главное – деньги. Их не было даже чтобы зарплаты платить. Но когда они немного появились, мы поняли, что главное – люди. Инициативные, грамотные, способные», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В пример он привел начало развития нефтеперерабатывающей отрасли в республике, когда были попытки построить нефтеперерабатывающий комплекс с привлечением иностранных компаний.

«Компетенций было ноль, и мы искали, с кем работать, но оказалось, что никто этого не сделает, пока не обучим своих людей», – поделился Минниханов.

Причем акцент Раис Татарстана сделал на начальное и среднее образование, отметив, что без него ни одна высшая школа не будет достигать высоких результатов.

«Любое здание базируется на фундаменте, и если его нет, то и результат такой же будет», – сказал он.

Минниханов также отметил, что все три пункта, за которые проголосовали участники, взаимосвязаны и усточивое развитие будет опираться на каждый из них.

Сергей Цивилев: «Люди с помощью науки создадут новые технологии, и на основе этих технологий будет создано новое оборудование» Фото: rais.tatarstan.ru

Люди – технологии – оборудование

Министр энергетики России Сергей Цивилев также подчеркнул, что главное – это развитие человеческого потенциала.

«Люди с помощью науки создадут новые технологии, и на основе этих технологий будет создано новое оборудование», – заявил министр.

Для комплексного развития отрасли Минэнерго РФ подготовит Стратегию развития энергетики в России до 2100 года. По словам Цивилева, к этой задаче министерство намерено приступить после завершения разработки стратегии до 2050 года и национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Министр пояснил, что ограничиваться стратегией до 2050 года неправильно, потому что многие проекты слишком долго окупаются и могут выходить за рамки 2050 года. В пример он привел строительство атомной электростанции.

«Выполнив две эти задачи – стратегию до 2050 года и нацпроект “Новые атомные и энергетические технологии”, – начнем их реализовывать и будем готовить стратегию до 2100 года, где будут прописаны все наши ресурсы на территории Российской Федерации, как мы будем их использовать», — заявил Цивилев.