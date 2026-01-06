Глава Минэнерго исполнил мечту школьника из Татарстана посетить атомную подлодку

Министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту школьника из Татарстана Динара Ахметшина, который давно интересуется атомной энергетикой и мечтал побывать на атомной подводной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

По приглашению главы ведомства школьник вместе с мамой посетил Москву, где побывал в музее «Атом» на ВДНХ и ознакомился с историей и перспективами развития атомной отрасли.

Главным событием поездки стала экскурсия в Кронштадт, где он поднялся на борт первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» – центральным экспонатом Музея военно-морской славы России.

Кроме того, для Динара организовали экскурсию на Первомайскую ТЭЦ в Санкт-Петербурге, где ему показали, как обеспечиваются теплом и электроэнергией жители крупного города.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится движением «Первые» при поддержке Росмолодежи и направлена на исполнение новогодних мечт детей из социально уязвимых категорий.