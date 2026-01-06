news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 января 2026 13:38

Глава Минэнерго исполнил мечту школьника из Татарстана посетить атомную подлодку

Читайте нас в
Телеграм

Министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту школьника из Татарстана Динара Ахметшина, который давно интересуется атомной энергетикой и мечтал побывать на атомной подводной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

По приглашению главы ведомства школьник вместе с мамой посетил Москву, где побывал в музее «Атом» на ВДНХ и ознакомился с историей и перспективами развития атомной отрасли.

Главным событием поездки стала экскурсия в Кронштадт, где он поднялся на борт первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» – центральным экспонатом Музея военно-морской славы России.

Кроме того, для Динара организовали экскурсию на Первомайскую ТЭЦ в Санкт-Петербурге, где ему показали, как обеспечиваются теплом и электроэнергией жители крупного города.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится движением «Первые» при поддержке Росмолодежи и направлена на исполнение новогодних мечт детей из социально уязвимых категорий.

#елка желаний
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026