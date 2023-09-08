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Глава Минэкономразвития России прокатился на тягаче К5 в Набережных Челнах
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр экономического развития России Максим Решетников посетили сегодня завод КАМАЗ в Набережных Челнах. Гости осмотрели производственные линии завода каркасов кабин и другие площадки, а в завершение министр прокатился на магистральном тягаче семейства К5.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, во время экскурсии Минниханов и Решетников оценили работу, которую предприятие проводит для глубокой локализации компонентов. Вслед за этим они осмотрели Научно-технический центр, где им представили новинки КАМАЗа.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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