Глава Минэкономразвития России прокатился на тягаче К5 в Набережных Челнах

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр экономического развития России Максим Решетников посетили сегодня завод КАМАЗ в Набережных Челнах. Гости осмотрели производственные линии завода каркасов кабин и другие площадки, а в завершение министр прокатился на магистральном тягаче семейства К5.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, во время экскурсии Минниханов и Решетников оценили работу, которую предприятие проводит для глубокой локализации компонентов. Вслед за этим они осмотрели Научно-технический центр, где им представили новинки КАМАЗа.

Фото: пресс-служба Раиса РТ