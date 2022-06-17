Глава Минэкономразвития: Россия сползает в дефляционную спираль

Россия «сползает» в дефляционную спираль, во многом это происходит из-за «переукрепления» курса рубля. Остановить эту ситуацию можно понижением ключевой ставки Центробанка. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА «Новости».

Минэкономразвития не согласно с позитивными оценками ситуации, которые дает ЦБ. По мнению Решетникова, в России пятую неделю подряд наблюдается дефляция. «Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться», — заявил министр.

Уровень инфляции он призвал измерять не по годовым, а по месячным показателям. Так, в мае, по его словам, уровень инфляции составил 1,6%. Решетников выразил надежду на продолжение снижения ключевой ставки ЦБ, подчеркнув, что «без дешевого кредита ситуацию не вытащить».

ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20% после начала спецоперации на Украине. После этого регулятор постепенно снижал этот показатель. Последний раз ЦБ снизил ставку 10 июня до 9,5% годовых.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.