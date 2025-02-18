Глава Минэкономразвития назвал причину роста цен в России

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил текущий рост цен в России структурными изменениями потребительского спроса. Увеличение доходов населения привело к переменам в структуре потребления, однако не все отрасли смогли быстро адаптироваться к новым условиям, рассказал он в интервью RT.

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил глава профильного ведомства.

По его словам, удорожание молочной продукции, например, вызвано тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления.

«Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объём сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать», – добавил Решетников.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере туризма. Резкий рост спроса на внутренние путешествия превышает существующие возможности отрасли. Закрытие для полетов части южных регионов, включая Крым и часть Краснодарского края, усложняет ситуацию. Сейчас происходит переориентация туристического потока, например, на Кавказ и другие регионы.

«Туда тоже нужно вкладывать, потому что страна большая и людям нужны альтернативы, чтобы всюду можно было летать и смотреть», – заключил министр.