news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 18 декабря 2025 20:30

Глава Минэкономразвития: безработица в России сохраняется на исторически низком уровне

Читайте нас в
Телеграм

Уровень безработицы в России остается на исторически минимальной отметке – 2,2%, однако ситуация на рынке труда по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительства.

По его словам, несмотря на низкую безработицу, в экономике усиливаются структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.

«Кадры и производительность труда являются ключевым дефицитным ресурсом, от которого будет зависеть скорость выхода экономики на целевые темпы роста экономики, обозначенные Президентом», – сказал Решетников. Его слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.

#Минэкономразвития РФ #уровень безработицы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025