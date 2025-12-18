Глава Минэкономразвития: безработица в России сохраняется на исторически низком уровне

Уровень безработицы в России остается на исторически минимальной отметке – 2,2%, однако ситуация на рынке труда по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительства.

По его словам, несмотря на низкую безработицу, в экономике усиливаются структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.

«Кадры и производительность труда являются ключевым дефицитным ресурсом, от которого будет зависеть скорость выхода экономики на целевые темпы роста экономики, обозначенные Президентом», – сказал Решетников. Его слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.