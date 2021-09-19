Глава Минэкологии Татарстана проголосовал на думских выборах в Нурлате

Фото: "Нурлат-информ".

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков принял участие в выборах депутатов в Госдуму. Для этого он приехал в Нурлат, чтобы проголосовать по открепительному талону, сообщает «Нурлат-информ».

Перед тем, как отправиться на свой избирательный участок, глава Минэкологии вместе с главой Нурлатского района Алмазом Ахметшиным посетил УИК №2362, расположенную в Караульной Горе. Шадриков пообщался с членами комиссии и наблюдателями, положительно оценил обстановку на участке.

Фото: «Нурлат-информ».

Затем министр отправился на избирательный участок №2332, который находится в городской гимназии.

«Сегодня я посетил избирательные участки в Нурлатском муниципальном районе, видно, что здесь проделана огромная работа, учтены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Слов особой благодарности достойны члены избирательных комиссий, они работали в течение трех дней с 8 утра до 8 вечера. Нурлатцы сегодня очень активны, идут на избирательные участки семьями», — отметил глава Минэкологии.

После того, как он проголосовал, Шадриков посетил ряд городских объектов: детский сад «Белочка», ландшафтный парк «Кондурча», городское озеро на улице Шашина.