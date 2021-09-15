Глава Миндортранса: Все дорожные работы в Татарстане ведутся по графику

Все дорожные работы в Татарстане ведутся по графику. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на встрече с коллективом «Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Татарстане ведется постоянная и планомерная работа по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожно-уличной сети», – сказал Ханифов.

Он отметил, что в этом году планируется построить и реконструировать семь мостов и 46 участков дорог общей протяженностью 55,5 км. Отремонтированы будут пять мостов и 276 участков дорог общей длиной 145,4 км.

Министр добавил, что в этом году реализуются три основные социальные программы по ремонту дорожно-уличной сети. В частности, будут отремонтированы 135 км дорог с устройством щебеночно-песчаного покрытия в сельских населенных пунктах, у дорог общей протяженностью 88 км обновят существующее асфальтобетонное покрытие.

Более того, к 30 фермерским хозяйствам, расположенным в 17 муниципальных районах, обустроят подъездные дороги, отремонтируют 21 подъездную дорогу к садовым обществам в 12 муниципалитетах, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

Ханифов подчеркнул, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют 217,8 км дорог. На данный момент работы по нацпроекту выполнены на 72%.