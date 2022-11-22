Минтранс РТ о повышении стоимости проезда: «Важно не дать загнуться перевозчикам»

Глава Министерства трансопрта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов прокомментировал информацию о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани. В этом вопросе в столице Татарстана всегда удавалось «найти золотую середину» за счет компенсаций и субсидий, заявил он на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Здесь мы тоже подойдем к этому вопросу очень обдуманно. Думаю, что все с пониманием отнесутся, если вдруг произойдет некое увеличение [стоимости] проезда. Сейчас считаем <…> К сожалению, цены на месте не стоят, это надо понимать, констатировать», – сказал Ханифов.

По его мнению, в этом вопросе главное – «не перегнуть палку». То есть, «не дать загнуться перевозчикам», которые ведут свой бизнес и содержат многотысячные коллективы. При этом необходимо помнить, что общественным транспортом пользуются многие горожане. «Это очень социальная сторона нашей жизни, касается практически любой семьи», – заключил министр транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Казани может повыситься на два рубля.