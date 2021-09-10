Глава Миндортранса Татарстана в Беларуси изучит опыт строительства цементобетонных дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов прибыл в Беларусь, чтобы изучить опыт строительства цементобетонных дорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Состоялись семинары с участием белорусских специалистов по проектированию и использованию бетонных конструкций», – отметили в министерстве.

Сегодня татарстанская делегация посетила дорожные объекты, построенные с использованием цементобетона. Это, в частности, такие автодороги, как Р-80 Слобода – Паперня, Р-53 Слобода – Новосады, а также вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска.

Кроме того, представители Татарстана побывали в строительной лаборатории и цементобетонном заводе «ДСТ №5».

В состав татарстанской делегации вошли проектировщики, руководители строительных и дорожных организаций, бетонных и гравийных заводов.