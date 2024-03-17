Глава Миндортранса Татарстана проголосовал в Елабуге

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов принял участие в голосовании на выборах Президента России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Министр сделал свой выбор на избирательном участке № 1390 в Елабуге.

Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: https://t.me/mindortrans_rt