Общество 20 августа 2025 14:14

Глава Миндортранса РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 21 августа, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов выступит в прямом эфире и ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

В основном его выступление будет посвящено достижениям и планам по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры республики.

Прямой эфир начнется в 11 часов. Трансляцию можно будет смотреть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

#прямой эфир #Фарит Ханифов
