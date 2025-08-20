Глава Миндортранса РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев
Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов
Завтра, 21 августа, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов выступит в прямом эфире и ответит на вопросы пользователей социальных сетей.
В основном его выступление будет посвящено достижениям и планам по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры республики.
Прямой эфир начнется в 11 часов. Трансляцию можно будет смотреть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.