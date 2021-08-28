Глава Миндортранса РТ: «Ставятся амбициозные задачи — восстановить судоходство»

Татарстан ставит задачу по развитию внутреннего водного транспорта. Об этом заявил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на открытии кампуса Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева.

«Видим перспективу в реализации национального проекта „Внутренний водный транспорт“. Ставятся амбициозные задачи — восстановить судоходство по нашим рекам, а Татарстан имеет стратегическое значение в речных перевозках», — сказал глава Миндортранса.

По его мнению, новый нацпроект по развитию внутреннего водного транспорта «развернется так же мощно, как и дорожное строительство в целом по стране». «И точно так же мы будем твердо идти в развитии нашего водного транспорта. Очень много сегодня идей», — подчеркнул министр.

Ханифов отметил, что развитие водного транспорта необходимо, поскольку

сфера туризма сегодня испытывает дефицит в хороших пассажирских судах. Кроме того, необходимо обновлять производственные суда. «Нам нужно перевозить миллионы тонн грузов — у нас грандиозные объемы дорожно-строительных работ», — заключил он.

В России планируют начать реализацию национального проекта «Внутренний водный транспорт». Поручение о подготовке документа дал Президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в сентябре прошлого года.

Основными целями реализации нацпроекта до 2030 года являются развитие внутреннего и транзитного туризма, увеличение транзитных и экспортных перевозок, а также снижение отрицательного влияния на окружающий мир и переход услуг и сервисов внутреннего водного транспорта в цифровой вид.