Глава Миндортранса РТ предложил создать управление по вопросам такси

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создать специальное управление для регулирования деятельности такси предложил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. С такой инициативой он выступил на заседании коллегии Минтранса РТ.

«Нужно решать вопрос по созданию управления такси, а может быть, – управление такси и общественным транспортом агломераций», – сказал Ханифов.

По его словам, сейчас в Татарстане действует 19 зарегистрированных служб заказа такси, однако 95% перевозок осуществляет «Яндекс.Такси», 3% – на такси «Татарстан», «Максим» и «Казанский извозчик», 2% – на другие службы заказа во всех 45 муниципалитетах республики.

«Нам в такси нужно наводить порядок. Топ-3 нарушений, по мнению пассажиров, – это подача автомобиля не по месту назначения, завышение стоимости поездки в часы пик и даже грубость водителей», – подчеркнул министр.

Он отметил, что в связи с принятием нового федерального закона наблюдается рост количества подаваемых заявлений на осуществление деятельности такси. В среднем в Минтранс РТ поступает 150 заявок в сутки, а в пиковые дни – по 500 заявлений в день.

«Нужны технические и организационные решения в связи с таким наплывом заявок. Мы обсудили это с агрегатором, обсудим с муниципальными образованиями», – заявил Ханифов.

В сентябре 2023 года начал действовать федеральный закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ. Им введена ответственность перевозчиков, служб заказа легкового такси перед пассажирами, новые меры по борьбе с нелегальными перевозчиками. Созданы цифровые реестры для перевозчиков, автомобилей и служб заказа легковых такси.