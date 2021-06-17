Глава Миндортранса РТ изучил опыт строительства бетонных дорог в Новосибирске

Новосибирск с рабочим визитом посетил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Основная цель поездки — изучить опыт строительства дорог с применением цементобетонной смеси, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обмен опытом между регионами в дорожной отрасли — это важная часть развития транспортной инфраструктуры всей страны. Татарстан тоже готов поделиться своим опытом, к примеру, в применении новых технологий при ремонте и строительстве дорог», — подчеркнул Фарит Ханифов.

Главе татарстанского ведомства показали участок федеральной трассы М-51 «Байкал», который был сдан в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Следует подчеркнуть, что вся дорога общей протяженностью 30 км построена с применением цементобетона. Она связывает Новосибирск с западными территориями России и вместе с Северным обходом позволяет распределить транспортные потоки, проходящие через Новосибирскую область.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.

Затем Фарит Ханифов ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта «Толмачево» имени Покрышкина. Здесь ему рассказали о технологиях строительства взлетно-посадочной полосы из цементобетона.

Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» представили министру автоматизированную систему управления проектами в сфере дорожного строительства. Такая система способна оперативно реагировать на возможные изменения в составе асфальтобетонной и цементобетонной смесей и контролировать температурный режим.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.