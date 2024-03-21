Глава Миндортранса РТ: На дорогах Татарстана 137 аварийно-опасных участков

На территории Татарстана выявлено 137 аварийно-опасных участков, из них 20 – на региональных дорогах. Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Доме Правительства РТ рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он отметил, что работа по снижению количества аварийно-опасных участков ведется совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ.

«Специалисты анализируют причины возникновения ДТП, места концентрации аварий, особенно с тяжкими последствиями. На 2024 год подготовлен комплекс мероприятий по устранению этих участков», – отметил Ханифов.

