Глава Минцифры: В Татарстане будет создан маркетплейс госуслуг

Какие проекты в приоритете по цифровизации будут реализованы в Татарстане, на что будет делаться акцент, ответил на вопрос зрителей вебинара по цифровым технологиям глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По словам главы цифрового ведомства, в Татарстане необходимо создать «бесшовное взаимодействие» между государством и человеком, которое позволит ему экономить время, средства и повышать клиентский опыт.

«Это будут не только сами госуслуги, а целый маркетплейс госуслуг», — отметил спикер.

Также Айрат Хайруллин рассказал, каким образом идет сбор данных о доходах туристов. По его словам, у каждого оператора сотовой связи есть своя big-data, у них есть так называемые модели обогащения данных.

«Например, вы гуляете с абонентом „Билайна“, совершаете покупки в магазине. И если раньше вы использовали NFC-технологию, прикладывая телефон непосредственно к терминалу оплаты (когда раньше работал Aplpay, Googlepay), то теперь оператор сотовой связи обогащает свои данные от оператора фискальных данных», — поделился глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Модели данных обогащаются обезличено, тем самым формируется возможность понимания, какие расходы, в каком объеме, какой социальной группы турист произвел в Татарстане.