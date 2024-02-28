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Глава Минцифры Татарстана предупредил о новом виде мошенничеств с операторами связи
В России появилась новая мошенническая схема — злоумышленники звонят пользователям мобильной связи и предупреждают якобы о завершении договора на сим-карту. Обманными методами они предлагают «продлить» действие услуги, рассказал в своем телеграм-канале глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
По его словам, пока с этой схемой столкнулись пользователи сим-карт «Тинькофф Мобайл», однако название оператора связи может быть любым.
«Мошенники уверенно заявляют, что это новые правила пользования мобильной связью, и теперь необходимо ежегодно продлевать ваш договор. А нужно для этого якобы сообщить им код из смс, который сейчас придет на ваш телефон. Тогда „сотрудники“ подтвердят ваш номер на Госуслугах», — предупредил министр.
Он напомнил, что пользователям ни в коем случае нельзя сообщать другим никакие коды. Если ситуация вызывает сомнения, стоит сбросить вызов либо, если есть необходимость, самостоятельно связаться с оператором связи для проверки.
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