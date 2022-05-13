Глава Минцифры: Сетью 4G планируется покрыть 700 деревень Татарстана

В ближайшие годы в Татарстане сетью 4G планируется покрыть 700 населенных пунктов Республики Татарстан, в 2022 году планируется обеспечить доступ к мобильной связи 4G в 64-х деревнях республики. Об этом в прямом эфире программы «Наш Татарстан» сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«В ближайшие годы мы будем обеспечивать скоростным интернетом населённые пункты. В этом году мы планировали провести интернет в 64-х. Со списком можно ознакомится на сайте Минцифры, — сказал министр.

Модератор эфира сообщил, что от зрителей поступило множество вопросов об отсутствии качественной связи даже на современных дорогах, как например, Казань — Набережные Челны.

Министр ответил, что такая проблема наблюдается у одного из сотовых операторов, особенно в районе лесных массивов. Также, по словам Хайруллина, в республике возникли вопросы с оборудованием для развития сотовой связи. Связано это с санкциями, которые вводят против России международные компании.