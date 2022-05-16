Глава Минцифры РТ: Зарубежное ПО можно заменить имеющимся в России, но только на 60%

Зарубежное программное обеспечение можно заменить российскими аналогами только на 60%. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«В целом, по нашим оценкам, зарубежное программное обеспечение можно заменить имеющимся в России, но только на 60%, а остальные 40% нужно либо дописывать, либо писать заново», — сказал он.

По его словам, функционал российского софта в некоторых случаях превосходит, а в некоторых уступает зарубежным аналогам.

«В области строительства есть такая методология – BIM-производство [моделирование зданий и сооружений]. Здесь российские пакеты по функционалу уступают, в этом контексте требуется взвешенный подход. В части ERP-систем у нас прекрасно работает компания 1С», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Запрет вводится с января 2025 года, до этого срока потребуется перейти на софт отечественной разработки.