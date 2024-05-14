Глава Минцифры РТ: вклад IT-отрасли в ВРП Татарстана составляет 3%

Вклад IT-отрасли в валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана составляет 3%. Выручка татарстанских IT-компаний по итогам 2023 года составляет 177 млрд рублей. Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Татарстан не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге цифровой трансформации. Вклад IT-отрасли в ВРП Татарстана составляет 3%. В условиях ограничения ввоза и резко увеличившейся потребности в информационных технологиях IT увеличивается объем продаж отечественного оборудования и программного обеспечения внутри страны», – отмечает глава республиканского Минцифры.

Цифровая трансформация впервые была выделена Президентом РФ Владимиром Путиным в отдельную национальную цель в 2020 году. За время, прошедшее с момента подписания Указа, был совершен настоящий цифровой прорыв: за четыре года объем реализованных товаров и услуг в IT-сферы увеличился в 2,5 раза, составив по итогам 2023 года 3,1 млрд рублей.

Сегодня портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян, а в электронный вид переведены все массовые социально значимые государственные услуги. Для принятия решений на основе первичных данных и оптимизации затрат ведомств на создание информсистем была разработана и внедрена в деятельность органов госвласти единая цифровая платформа Гостех.

Обеспечил успешную реализацию задач, поставленных Президентом, вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко, отметили в республикаснком агентстве «Татмедиа».

В новом составе правительства Чернышенко, в частности, займется развитием технологий искусственного интеллекта. Напомним, перед государством стоит амбициозная цель – к 2030 году войти в число стран лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ и обеспечить внедрение и применение ИИ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере.