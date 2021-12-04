Глава Минцифры РТ: Должно быть введено конституционное право на электронные данные

В России должно быть введено конституционное право гражданина распоряжаться своими электронными данными. Такое мнение высказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в программе «Интервью без галстука» генеральному директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину.

«В республике количество времени, проведенное за экраном телефона, доходит до трех — трех с половиной часов, четыре часа — это норма, а есть люди, которые проводят за экраном смартфона семь-восемь часов. Людям нужно говорить, что это вред, что это опасно, и учить их правильно пользоваться гаджетами», — заметил министр.

Рассуждая об опасностях цифровизации, он упомянул манипуляции со стороны социальных сетей, обусловленные их желанием побольше заработать на рекламе, и увеличившуюся легкость распространения теорий заговора.

«Сейчас у людей нет возможности удалить свой цифровой профиль <…>. Такую функцию ввел „Яндекс“, ты можешь нажать кнопочку „Удалить все мои данные со всех сервисов“, тогда весь твой клиентский путь ухудшится», — указал глава Минцифры РТ на возможный путь минимизации рисков, хотя и связанный с некоторыми проблемами.

«Я за то, что должно быть введено конституционное право гражданина на [электронные] данные. У человека есть права на жизнь, труд, тайну, которых не существовало 100–200 лет назад. <…> Право на данные должно появиться в Конституции Татарстана, в Конституции РФ. Должен быть широкий общественный диалог на эту тему», — резюмировал Айрат Хайруллин.