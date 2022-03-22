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Ру Тат
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Экономика
22 марта 2022  14:03

Глава Минцифры РФ предложил распространить льготы на ряд IT-компаний

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Минцифры России предложило новые категории компаний, на которые следует распространить налоговые льготы. Об этом на расширенном заседании IT-комитета Государственной Думы рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

Министерство предлагает распространить льготы на компании, которые получают доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения. 

Льготы также могут получить компании, которые зарабатывают на продаже онлайн-рекламы на своих платформах и предоставляют платный доступ к контенту, оказывают образовательные услуги с использованием онлайн-платформ.

Глава Минцифры РФ упомянул и о тех компаниях, которые занимаются продажей сервисов онлайн-бронирования и электронных билетов, а также товаров и услуг с использованием своих платформ.

Кроме того, предлагается установить для таких фирм налог на прибыль до 2025 года в размере 0%, а впоследствии — 3%. Тарифы страховых взносов должны составить 7,6%.

#минсвязи россии
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