Глава Минцифры РФ предложил распространить льготы на ряд IT-компаний

Минцифры России предложило новые категории компаний, на которые следует распространить налоговые льготы. Об этом на расширенном заседании IT-комитета Государственной Думы рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Министерство предлагает распространить льготы на компании, которые получают доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения.

Льготы также могут получить компании, которые зарабатывают на продаже онлайн-рекламы на своих платформах и предоставляют платный доступ к контенту, оказывают образовательные услуги с использованием онлайн-платформ.

Глава Минцифры РФ упомянул и о тех компаниях, которые занимаются продажей сервисов онлайн-бронирования и электронных билетов, а также товаров и услуг с использованием своих платформ.

Кроме того, предлагается установить для таких фирм налог на прибыль до 2025 года в размере 0%, а впоследствии — 3%. Тарифы страховых взносов должны составить 7,6%.