Глава Минцифры РФ предложил провести крупный IT-форум в Татарстане в 2022 году

Татарстан является достойной площадкой для проведения в 2022 году крупного форума, посвященного IT-индустрии. Такое мнение на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Иннополисе высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев.

«Иннополис стал достойной площадкой для проведения мероприятий IT-сферы. Если мы говорим про следующий год, то предлагаю сделать большой форум в Татарстане для IT-специалистов, госслужащих и многих других. Мне кажется, очень правильно будет провести его именно в республике», — заметил федеральный министр.

Шадаев подчеркнул, что является частым гостем Иннополиса и ему очень нравится, как динамично и технологично развивается город.