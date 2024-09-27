Глава Минцифры РФ дал старт встрече министров связи стран БРИКС в Иннополисе

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев открыл встречу министров связи и информационных технологий стран БРИКС в Иннополисе.

«Мы рады принимать вас здесь, в республике Татарстан, в городе Иннополис. Это один из ведущих регионов по цифровизации, по развитию IT-отрасли», – заявил федеральный министр.

Россия поддерживает расширение состава участников БРИКС, поскольку это усиливает сотрудничество стран.

«Сегодняшняя наша встреча – это прекрасная возможность обсудить, как наши страны могут вместе продвигать инновации в области цифровых технологий, как мы можем развивать наше партнерство, обмениваться опытом для того, чтобы строить глобальную цифровую экономику, решать задачи еще более эффективно и в тесной кооперации», – считает Шадаев.

На повестке встречи такие вопросы, как развитие искусственного интеллекта, повышение цифровой компетенции граждан, создание современной инфраструктуры для оказания цифровых сервисов, а также обеспечение кибербезопасности.

Шадаев считает, что нужно продолжать сотрудничество в рамках Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта и в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Вместе с вами мы можем определить стратегические направления, которые будут способствовать устойчивому развитию наших стран, а также повышению комфорта жизни наших граждан», – сказал глава Минцифры РФ.

Итогом встречи станет итоговая декларация, которая станет шагом в укреплении сотрудничества стран БРИКС в сфере цифровых технологий и цифровизации.