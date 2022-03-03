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Ру Тат
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Политика
3 марта 2022  13:06

Глава МИД: Запад слушает Россию, но вынужден подчиняться диктатору

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Запад слушает Россию, однако не слышит ее. Большая часть стран понимает мотивы Москвы при запуске спецоперации по защите Донбасса, однако они вынуждены поддерживать политику Запада. Об этом в интервью российским и зарубежным СМИ заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждены подчиняться самому жесткому, жестокому диктатору», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, «Запад перебесится», и истерия вокруг этой ситуации спадет.

#Сергей Лавров #Украина
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