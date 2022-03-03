Глава МИД: Запад слушает Россию, но вынужден подчиняться диктатору

Запад слушает Россию, однако не слышит ее. Большая часть стран понимает мотивы Москвы при запуске спецоперации по защите Донбасса, однако они вынуждены поддерживать политику Запада. Об этом в интервью российским и зарубежным СМИ заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждены подчиняться самому жесткому, жестокому диктатору», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, «Запад перебесится», и истерия вокруг этой ситуации спадет.