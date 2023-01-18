Глава МИД ЮАР раскритиковала законопроект США о борьбе с деятельностью России в Африке

Законопроект американского Конгресса о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», – рассказала собеседник.

Министр отметила, что их сторона встречалась с разработчиком первоначального законопроекта и указала на нарушения. На сегодня проект только должен обсуждаться в сенате. Пандор пообещала продолжить выступать против законопроекта.

В апреле 2022 года Палата представителей США одобрила законопроект против «злонамеренной деятельности России в Африке», после чего он поступил на рассмотрение сената. Документ предусматривает применение «наказания» со стороны Вашингтона в отношении африканских стран за сотрудничество с Москвой в различных областях.