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Ру Тат
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28 сентября 2021  14:08

Глава МИД Вьетнама выразил благодарность России за вакцину «Спутник V»

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Руководитель Министерства иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Правительство России и российских ученых за разработку препарата «Спутник V» и передачу всех необходимых технологий для ее производства, сообщает РИА Новости.

«Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь Вьетнаму, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию производства вакцины „Спутник V“ Вьетнаму», — сказал министр во время пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что Вьетнам активно сотрудничает с Россией в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», разработанный национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован более чем в 70 странах мира. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов. 

#здоровье #Владимир Путин #вьетнам #Коронавирус
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