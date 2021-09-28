Глава МИД Вьетнама выразил благодарность России за вакцину «Спутник V»

Руководитель Министерства иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Правительство России и российских ученых за разработку препарата «Спутник V» и передачу всех необходимых технологий для ее производства, сообщает РИА Новости.

«Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь Вьетнаму, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию производства вакцины „Спутник V“ Вьетнаму», — сказал министр во время пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что Вьетнам активно сотрудничает с Россией в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник V», разработанный национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован более чем в 70 странах мира.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.