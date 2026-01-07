Глава МИД Венгрии назвал курс ЕС по Украине угрозой эскалации

Венгрия не поддерживает решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже 6 января, поскольку считает их направленными на продолжение конфликта на Украине и повышающими риск прямого противостояния с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой «коалиции желающих», его слова приводит «ТАСС».

Намерения западноевропейских государств обеспечить военное присутствие на Украине, по его оценке, усиливают угрозу прямого военного конфликта с Россией. Как отметил Сийярто, подобный подход соответствует курсу нынешнего руководства Евросоюза.

Министр подчеркнул, что Венгрия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, поддерживает американо-российские переговоры на высоком уровне и не согласна с военными решениями, принятыми в Брюсселе.