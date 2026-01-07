news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 января 2026 18:23

Глава МИД Венгрии назвал курс ЕС по Украине угрозой эскалации

Читайте нас в
Телеграм

Венгрия не поддерживает решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже 6 января, поскольку считает их направленными на продолжение конфликта на Украине и повышающими риск прямого противостояния с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой «коалиции желающих», его слова приводит «ТАСС».

Намерения западноевропейских государств обеспечить военное присутствие на Украине, по его оценке, усиливают угрозу прямого военного конфликта с Россией. Как отметил Сийярто, подобный подход соответствует курсу нынешнего руководства Евросоюза.

Министр подчеркнул, что Венгрия продолжает выступать за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, поддерживает американо-российские переговоры на высоком уровне и не согласна с военными решениями, принятыми в Брюсселе.

#Украина #Венгрия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026