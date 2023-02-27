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Глава МИД Венгрии: ЕС вновь попытается ввести санкции против атомной отрасли России
ЕС вновь попытается наложить ограничения на атомный сектор России, уверен глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, Венгрии пришлось приложить усилия, чтобы атомная отрасль не попала в новый, 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. «Нам пришлось сильно побороться и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции», — поделился он в беседе с РИА Новости.
По его мнению, некоторые члены ЕС в отчаянии выдвигают инициативы против «Росатома» и его партнеров, а также стремятся наложить запрет на сотрудничество РФ и европейских стран.
«Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в санкционные меры. На этот раз, что касается 10-го пакета, были очень сильные попытки ввести санкции на атомную энергетику, но мы упорно держались и не допустили этого», — заключил министр.
Ранее в Венгрии уже заявляли, что не допустили бы санкций против российской атомной энергетики.
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