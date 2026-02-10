news_header_top
Политика 10 февраля 2026 12:00

Глава МИД Турции допустил участие страны в гонке ядерных вооружений

Анкаре, возможно, придется включиться в гонку ядерных вооружений, если в регионе появятся новые государства, обладающие ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя обсуждение вероятности появления ядерного оружия у Ирана, передает ТАСС.

По словам главы МИД, ситуацию следует рассматривать в контексте общей стратегической обстановки. Он отметил, что Турция не заинтересована в резких изменениях регионального баланса сил, которые могут возникнуть в случае появления ядерного оружия у новых стран.

Фидан указал, что государства, имеющие нерешенные или напряженные отношения с Ираном, в такой ситуации могут начать стремиться к созданию собственного ядерного потенциала. В этом случае, добавил он, Турция, вероятно, будет вынуждена присоединиться к гонке вооружений, даже если не считает такой сценарий полезным для региона в целом.

Министр также дал понять, что подобное развитие событий не принесет стабильности и не будет отвечать интересам региональной безопасности.

Отвечая в эфире телеканала «CNN Türk» на прямой вопрос ведущего о том, хотела бы Турция в принципе обладать ядерным оружием, Хакан Фидан воздержался от ответа, ограничившись улыбкой.

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026