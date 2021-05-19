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Ру Тат
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19 мая 2021  09:32

Глава МИД Таджикистана рассказал о подготовке к визиту Путина

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Визит Президента России Владимира Путина в Душанбе запланирован на вторую декаду сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

«Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита Президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября», — сказал Мухриддин на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, правительства двух стран, включая внешнеполитические ведомства, уже начали работу по содержательному наполнению визита.

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