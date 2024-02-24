Глава МИД Швейцарии сообщил о секретных мирных планах по Украине

В мире насчитывается в общей сложности примерно десять мирных планов по завершению вооруженного противостояния на Украине. Шесть или семь из них являются публичными, а остальные пока засекречены, рассказал журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане <...> [Президента Украины Владимира] Зеленского из десяти пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие всё еще остаются секретными». — отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

Швейцария хотела бы организовать мирную конференцию по Украине, цель которой — дать возможность изложить существующие идеи по урегулированию и найти общие моменты, «чтобы шаг за шагом прийти к миру», пояснил Кассис.

Глава швейцарского МИД подчеркнул, что необходимо участие как Соединенных Штатов, так и стран БРИКС. Присутствие последних — «это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса». Поэтому конференция будет проведена только в том случае, если при ее организации удастся обеспечить «широкий подход», уточнил он.

При этом Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее будет необходимо включить в процесс, добавил Иньяцио Кассис. «Именно Украина попросила нас организовать эту конференцию, но без России мира не будет», — заметил он.

Руководитель МИД Швейцарии в связи с этим вспомнил о своей недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, который сказал ему, что «дверь для серьезных предложений всегда открыта». «Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема» — констатировал он.

Президент Швецарии Виола Амхерд ранее сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит. Вместе с тем Сергей Лавров на переговорах с Иньяцио Кассисом в январе обратил внимание на то, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.

Владимир Зеленский представил десять условий «формулы мира» в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки». План предусматривает освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.

Специальная военная операция (СВО) началась два года назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.