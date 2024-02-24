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Глава МИД Швейцарии сообщил о секретных мирных планах по Украине
В мире насчитывается в общей сложности примерно десять мирных планов по завершению вооруженного противостояния на Украине. Шесть или семь из них являются публичными, а остальные пока засекречены, рассказал журналистам в Нью-Йорке министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане <...> [Президента Украины Владимира] Зеленского из десяти пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие всё еще остаются секретными». — отметил дипломат (цитата по РИА Новости).
Швейцария хотела бы организовать мирную конференцию по Украине, цель которой — дать возможность изложить существующие идеи по урегулированию и найти общие моменты, «чтобы шаг за шагом прийти к миру», пояснил Кассис.
Глава швейцарского МИД подчеркнул, что необходимо участие как Соединенных Штатов, так и стран БРИКС. Присутствие последних — «это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса». Поэтому конференция будет проведена только в том случае, если при ее организации удастся обеспечить «широкий подход», уточнил он.
При этом Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее будет необходимо включить в процесс, добавил Иньяцио Кассис. «Именно Украина попросила нас организовать эту конференцию, но без России мира не будет», — заметил он.
Руководитель МИД Швейцарии в связи с этим вспомнил о своей недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, который сказал ему, что «дверь для серьезных предложений всегда открыта». «Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема» — констатировал он.
Президент Швецарии Виола Амхерд ранее сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит. Вместе с тем Сергей Лавров на переговорах с Иньяцио Кассисом в январе обратил внимание на то, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.
Владимир Зеленский представил десять условий «формулы мира» в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки». План предусматривает освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.
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