Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил важную роль российского Президента Владимира Путина в укреплении безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Та кампания, которую ведет Запад в данный момент, кампания лжи и введение в заблуждение — это та же самая кампания, которую они вели против Сирии», — отметил Микдад.

Он подчеркнул, что Запад поощряет Киев в его агрессии против России и нарушает все международные соглашения, снабжая Украину современным оружием и строя на ее территории военные базы.