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Политика
21 февраля 2022  15:58

Глава МИД Сирии отметил важную роль Путина в укреплении безопасности в мире

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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил важную роль российского Президента Владимира Путина в укреплении безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

«Та кампания, которую ведет Запад в данный момент, кампания лжи и введение в заблуждение — это та же самая кампания, которую они вели против Сирии», — отметил Микдад.

Он подчеркнул, что Запад поощряет Киев в его агрессии против России и нарушает все международные соглашения, снабжая Украину современным оружием и строя на ее территории военные базы.

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