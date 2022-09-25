Глава МИД Сербии заявил, что страна не примет итоги референдумов в Донбассе

Сербия, «исходя из международного права», не может принять итоги референдумов в народных республиках Донбасса, Херсонщине и Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу сербского МИД Николу Селаковича.

«Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах», — заявил министр по возвращении с генассамблеи ООН.

Селакович заявил, что страна, с одной стороны, принципиально привержена правилам международного права и Уставу ООН, с другой — признание результатов референдумов полностью бы противоречило государственным и национальным интересам. Глава МИД объяснил, что это полностью противоположно политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ.

Ранее один из старейших и авторитетных сербских политиков Воислав Шешель заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных от ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей полностью соответствуют Уставу ООН. В избирательной комиссии Херсонской области рассказали, что за ходом референдума следят в том числе и сербские наблюдатели.

В феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость, в 2010-м независимость края признал Международный суд ООН. Приштина в последние годы активно пытается вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, а также пять государств ЕС.