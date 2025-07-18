Глава МИД Польши: Россия опережает Европу в развитии дронов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения заявил, что Россия опережает Европейский союз в сфере разработки и применения боевых дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что меня беспокоит – это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил глава польского МИД, говоря о технологиях, применяемых на поле битвы.

«Мы должны сделать выводы из этой войны», — добавил Сикорский.

Министр также сообщил о создании в Польше центра, где военные будут перенимать опыт у украинских офицеров.

«У меня (на родине – прим. ред.) в Быдгоще создается так называемый JATEC - Joint Analysis, Training and Education Center. Это такое место, где мы должны получить знания от украинских офицеров, а потом внедрить эти знания в наши закупки, нашу доктрину, наши учения и так далее для того, чтобы Россия не стала для нас неожиданностью», — подчеркнул он.