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Политика 12 октября 2024 18:59

Глава МИД Польши: Американская база ПРО сможет сбивать российские ракеты

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Цель американской базы ПРО в Редзикове (Польша) – уничтожать ракеты Ирана и России. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, чьи слова приводит РИА «Новости».

По словам спикера, базу должны открыть в ближайшие недели. Ранее о ней договаривались с США.

«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — говорит польский министр иностранных дел.

Он уточнил, что в Штатах поменяли концепцию в рамках создания данной базы.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково расположена в 165 км от границы с РФ. Там стоят радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile 3).

#ракеты #Россия #мид #польша
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