Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава МИД Польши: Американская база ПРО сможет сбивать российские ракеты
Цель американской базы ПРО в Редзикове (Польша) – уничтожать ракеты Ирана и России. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, чьи слова приводит РИА «Новости».
По словам спикера, базу должны открыть в ближайшие недели. Ранее о ней договаривались с США.
«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — говорит польский министр иностранных дел.
Он уточнил, что в Штатах поменяли концепцию в рамках создания данной базы.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково расположена в 165 км от границы с РФ. Там стоят радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile 3).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»