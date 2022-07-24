Глава МИД Парагвая рассказал о заинтересованности в расширении торговли с Россией

У Парагвая с Россией хорошие отношения и страна заинтересована в продвижении торговли. Об этом заявил министр иностранных дел Хулио Сесар Арриола.

«У нас очень хорошие отношения, Россия покупает 40% парагвайского мяса, это наш второй покупатель после Китая», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он признал, что есть некоторые ограничения, однако торговля продолжается. Парагвай заинтересован в продвижении торговых отношений с Россией как в части поставок мяса, так и других направлений, передает РИА Новости.