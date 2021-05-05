Глава МИД Палестины передал Лаврову письмо Аббаса для Путина

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым передал письмо лидера Палестины Махмуда Аббаса Президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

«Я сегодня привез письмо от Президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное Президенту России Владимиру Путину. В нем Президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины, а также затрагивает темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в частности ситуацию в Палестине и обстановку в целом», — сказал Рияд аль-Малики.

Палестина заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией по поставкам вакцины от коронавируса, добавил он. «Мы смогли предоставить нашему народу 500 тыс. доз вакцин „Спутник V“. Надеемся, что в ближайшее время сможем предоставить еще больше. Будем сотрудничать в этой сфере с Россией», — сказал глава МИД Палестины.