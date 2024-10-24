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Глава МИД ОАЭ: Мир сталкивается с беспрецедентными вызовами
Сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые затрагивают каждое государство, независимо от его уровня экономики и географического местоположения. Это экономические преобразования, изменения климата и другие вызовы. Об этом заявил сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян.
«Мы нуждаемся в совместной деятельности для того, чтобы противостоять существующим вызовам. Сейчас, когда Россия председательствует в БРИКС, выстраивается общее коллективное видение не только по решению проблем, но и по видению будущего трека. Будущего, которое бы гарантировало состояние и процветание всех народов мира», – сказал он.
По его словам, объединение БРИКС не сводится только к экономическому сотрудничеству.
«Это образец того партнерства, которое позволяет нашим странам использовать опыт друг друга. Подлинное партнерство должно основываться на общих интересах, а не на сиюминутной выгоде», – заметил министр.
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