Глава МИД ОАЭ: Мир сталкивается с беспрецедентными вызовами

Сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые затрагивают каждое государство, независимо от его уровня экономики и географического местоположения. Это экономические преобразования, изменения климата и другие вызовы. Об этом заявил сегодня на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян.

«Мы нуждаемся в совместной деятельности для того, чтобы противостоять существующим вызовам. Сейчас, когда Россия председательствует в БРИКС, выстраивается общее коллективное видение не только по решению проблем, но и по видению будущего трека. Будущего, которое бы гарантировало состояние и процветание всех народов мира», – сказал он.

По его словам, объединение БРИКС не сводится только к экономическому сотрудничеству.

«Это образец того партнерства, которое позволяет нашим странам использовать опыт друг друга. Подлинное партнерство должно основываться на общих интересах, а не на сиюминутной выгоде», – заметил министр.