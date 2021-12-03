Глава МИД Норвегии выступила против сосредоточения войск союзников по НАТО у границ с РФ

Новое Правительство Норвегии выступает за уменьшение присутствия самолетов и кораблей союзников по НАТО у границ с Россией. Об этом министр иностранных дел королевства Анникен Витфельдт рассказала газете VG.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — объяснила глава внешнеполитического ведомства позицию нового кабинета.

По словам Витфельдт, этот вопрос планируется обсудить с Великобританией и Соединенными Штатами. «Они (союзники по НАТО — прим. Т-и) могут принимать решения сами. Но мы в свою очередь должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно <…>», — подчеркнула дипломат.

Вместе с тем собеседница издания обратила внимание на то, что сейчас присутствие американских военных у границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Ранее аналогичную точку зрения занял экс-руководитель Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Якобсен. «Мы пытаемся донести до наших партнеров, что Норвегия — это и есть НАТО на севере. <…> Мы хотим, чтобы так оно оставалось и впредь: чтобы не американские самолеты-разведчики P8 [Poseidon] летали к востоку от Аннёйи, а наши собственные», — отмечал он в прошлом году.