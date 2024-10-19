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Глава МИД Никарагуа примет участие в саммите БРИКС в Казани
Делегация Никарагуа 21 октября отправится в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом со ссылкой на вице-президента страны Росарио Мурильо сообщает Radio Nicaragua.
По ее словам, в мероприятии примут участие глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске, советник главы государства по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо.
Напомним, что саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В эти дни город, как ожидается, примет порядка 20 тысяч гостей.
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