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Политика 31 мая 2023 14:50

Глава МИД Латвии Ринкевичс избран новым Президентом страны

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Латвийские парламентарии выбрали министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса новым Президентом страны.

«В третьем туре выборов кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против — 35 депутатов», — сказано в опубликованном заявлении Сейма (парламента) Латвии.

Согласно латвийскому законодательству, Президентом может быть выбран гражданин Латвии старше 40 лет, не имеющий гражданства другой страны. На него также не должно распространяться ни одно из ограничений, предусмотренных законом.

Ранее стало известно, что прежний Президент Латвии Эгил Левитс принял решение не избираться на второй срок.

#латвия #политика #выборы президента
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