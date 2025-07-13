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Политика 13 июля 2025 18:08

Глава МИД КНР заявил о готовности вывести ШОС на новый уровень вместе с Россией

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности Пекина совместно с Россией и другими странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вывести организацию на новый этап развития. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, КНР намерена укреплять взаимодействие в рамках ШОС по всем ключевым направлениям:

«Мы готовы вместе с Россией и другими государствами-членами <...> укреплять сотрудничество во всех областях и вывести строительство ШОС на новый уровень».

В воскресенье министр иностранных дел КНР встретился в Пекине со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который прибыл в Китай для участия в заседании Совета глав МИД стран ШОС.

#КНР #китай и россия #Сергей Лавров #ШОС
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